AMRABAT, Il Napoli sempre in pressing sul marocchino

Il Corriere della Sera parla anche oggi dell'interesse del Napoli per Sofyan Amrabat. I campioni d'Italia sono in pressing per il marocchino, non convocato neanche per la partita di oggi con il Lecce dopo aver già saltato In toto i primi impegni stagionali della Viola. Napoli che, peraltro, era la squadra più interessata ad Amrabat già al momento del suo acquisto da parte della Fiorentina (gennaio 2021), che dovette battere proprio la concorrenza azzurra per aggiudicarselo.