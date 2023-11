ACF, Disponibili gli ultimi biglietti: già venduti 36mila

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato come siano ancora acquistabili gli ultimi biglietti per la partita di domenica sera alle ore 20:45, stadio Franchi, contro la Juventus. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il dato dei tagliandi venduti ad ora ammonta a quota 36mila.

Questa la nota succitata: "A seguito delle nuove disposizioni di vendita è possibile procedere all’acquisto dei biglietti di Curva Ferrovia senza l’obbligo di tessera, sia online che nei punti vendita Vivaticket della Toscana. Possono acquistare soltanto i residenti in Toscana. Disponibile per questo settore la tariffa Under 14 oltre che l’intero. Rimane attiva anche la tariffa generazione viola che consente di acquistare da un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4 i biglietti a tariffa scontata, per i possessori di InViola Premium/Gold Card".