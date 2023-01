CAVALIERE A RFV, Jovic? Mettetegli accanto Brekalo

Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato soprattutto per la zona balcanica, ha parlato a Radio Firenzeviola nel pomeriggio: "Io non so bene cosa succeda nello spogliatoio, però la piazza di Firenze è difficile e tanti giocatori non hanno fatto bene lì. Come per esempio Pedro, di cui parlavo in questi giorni con un club in Germania... Non mi stupisce che i tifosi fiorentini non siano entusiasti delle prestazioni di Jovic, poi entrare nella testa del ragazzo e nello spogliatoio è difficile. Sicuramente in Germania aveva più spazio ed era più coinvolto nella manovra, non aspettava che la palla gli arrivasse. Non è Kalinic, tanto per intendersi. Come gioca a calcio l'allenatore incide tanto, basti vedere l'esperienza di Lukaku. In Italia si corre meno e c'è molta più tattica: per gli attaccanti la vita è molto più difficile in Serie A".

Come risolverla?

"Per esempio con Brekalo, è un croato e parla una lingua simile potendo dargli una grande mano in attacco. In più è un giocatore sul quale la Fiorentina c'è. Per me va preso domani".