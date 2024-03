BUCCHI A RFV, Italiano non può fare più di così. Ora servono giocatori migliori

FirenzeViola.it

Protagonista della mattinata di Radio FirenzeViola, mister Cristian Bucchi ha parlato di quanto visto finora da Andrea Belotti da quando è arrivato alla Fiorentina: "Nel valutare Belotti c'è da capire come lui venga da stagioni difficili, sia a livello ambientale che a livello fisico. A Roma non è stato mai titolare e quindi non è facile trovare la condizione. Ora lo sta facendo, attraverso la continuità. Fosse partito in ritiro estivo con la numero nove sulle spalle sarebbe stata un'altra cosa. Perché, da ex attaccante, non vedo tante prime punto che in valore assoluto possano considerarsi migliori di Belotti".

Come giudica invece il lavoro di Italiano?

"Per un allenatore in Italia è già difficilissimo portare a casa una stagione. Lui allena da dieci anni, non è mai stato esonerato e si è sempre migliorato. Ha vinto ad Arzignano, Trapani, La Spezia e anche a Firenze si sta superando. Questo ci dà un valore già dell'allenatore. Poi guardiamo anche cosa fa in campo: la sua è una squadra che se la gioca alla pari con tutte e penso che i tifosi viola abbiano la sensazione di poter giocare con tutte. Poi c'è da dire che Italiano alla Fiorentina ha dato secondo me tutto. Più di così è difficile. Il miglioramento della Fiorentina adesso passerà dal miglioramento degli altri ruoli".

Ad esempio?

"Penso ad esempio ai portieri. Ho grande stima di Terracciano, ma a livello di portieri secondo me in questi anni qualche errore la società l'ha fatto anche perché alla fine è rimasto sempre lui il titolare. Dalle scelte future anche per la porta passerà la crescita della Fiorentina".

