APOLLONI A RFV, Italiano uno dedito alla causa. Verona stagione straordinaria

FirenzeViola.it

© foto di Giovanni Padovani

L'ex calciatore del Verona, oggi allenatore, Luigi Apolloni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. In particolare Apolloni ha parlato dell'attuale codizione mentale del suo ex compagno ai tempi del Verona Vincenzo Italiano: "Italiano è molto emotivo e da tutto se stesso per la causa. E' un generoso, una persona pura. Quindi è chiaro che quando viene criticato sotto l'aspetto anche della persona reagisce in maniera anche comprensibile per quello che ha fatto. Il suo percorso è in evoluzione perché è ancora giovane. Io spero che i tifosi viola capiscano che la Fiorentina ha davanti delle partite importanti per raggiungere i suoi obiettivi. I viola possono vincere qualcosa di importante quindi tutti, a partire dai tifosi, devono remare dalla stessa parte".

Crede che Italiano debba rivedere alcune sue condizioni tattiche?

"Quando un allenatore ha un'idea di gioco e delle convinzioni deve portarle avanti. Anche Inzaghi veniva criticato e poi ha vinto lo scudetto. Italiano ha un'idea di gioco che lo ha portato a raggiungere degli obiettivi. Poi sarà lui in base alle sue esperienze a rivedere o me o le due idee".

Sulla stagione del Verona.

"Il Verona dopo ciò che è accaduto sta facendo un campionato straordinario. Per esigenze economiche la società ha dovuto fare cassa, però ha inserito giocatori funzionali dediti alla causa con cui il Verona sta riuscendo a lottare per rimanere in Serie A. La rosa è stata rafforzata perciò vanno fatti i complimenti al presidente e a tutta la società".