DI GENNARO A RFV, Non pensavo ACF tenesse questa attenzione. Macia ok

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto oggi a "Chi si compra", in diretta su Radio Firenzeviola, cominciando dall'analisi sulla vittoria di ieri sera: "Il Monza di Palladino è stata la rivelazione del campionato, una squadra che gioca bene al calcio con un allenatore che tanti club seguono. In virtù della finale e del campionato, per la Fiorentina si aprono nuovi scenari e può succedere di tutto. Una vittoria importante che aumenta l'autostima e l'impegno negli allenamenti. Devo dire che dopo l'uscita di due mesi fa di Italiano non pensavo che la squadra mantenesse questa attenzione. Un buon segnale in vista della fine stagione: le partite sono sempre difficili da vincere e questo aumenta il valore della squadra. Continuo ad essere convinto del valore di Arthur: quando è al 100% fa girare tutta la squadra".

La rifarebbe la Conference la prossima stagione?

"Bella domanda... Sento parlare di Macia e lui ha competenza, sa fare il lavoro sporco e trovare buoni giocatori a prezzi buoni. Rimanere in coppa sarebbe sempre motivo di orgoglio anche se è la terza coppa. Io preferirei restarci ma avendo sempre un ragionamento importante nel management: la Fiorentina deve alzare il livello in ogni caso".

