LAMIONI A RFV, Ad Atene mi aspetto Beltran decisivo

Giovanni Lamioni, Presidente del Grosseto Calcio e principale sponsor della Fiorentina con la sua holding, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro in vista della finale di Conference il 29 maggio:



Come se la sente la finale di Conference?

"La Fiorentina ha un grande carattere, grande cuore e anche il mister è tanta roba. Ad inizio anno, io dissi che il sogno era tornare da Atene felici vista la delusione di Praga. Sarebbe importante vincere la Conference, perché proietterebbe il futuro della Fiorentina in maniera importante. E poi vincere aiuta a vincere e conoscendo Rocco sarà entusiasta".

Su Barone:

"Joe era una persona fantastica che lavorava 16 ore al giorno per la Fiorentina. La società è come una grande famiglia, soprattutto per come la vive Rocco. é una società con grande senso di appartenenza e questo ha un valore importante in un calcio in cui la maggior parte delle proprietà sono astratte. La società viola ha una faccia. Anche Ferrari si dedica completamente. Nel calcio avere un clima positivo e collaborativo porta risultati".

Con l'occhio da intenditore di calcio, chi vede bene per la finale?

"Mi aspetto una gran prestazione di Beltran. è un giocatore a cui non abbiamo trovato la giusta collocazione tattica, ma è un giocatore che mi piace tantissimo e spero possa essere decisivo in finale".

Sul prossimo impegno contro il Napoli:

"Non bisogna sottovalutarla. Vorremmo fare tutti l'Europa League il prossimo anno, ma nel caso la finale vada male è importantissimo rimanere in Conference tramite l'ottavo posto in campionato. La Lazio è lontana per il settimo posto, ma ha la sfida contro l'Inter".

