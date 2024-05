APPLAUSI AI TIFOSI E SALUTO “ALLA TORREIRA”: È STATO L’ULTIMO BALLO DI JACK AL FRANCHI?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al triplice fischio del direttore di gara Marchetti, quando tutta la squadra si è riunita sotto la Fiesole a prendersi l’ultima meritata iniezione di fiducia in vista della finale di Atene del 29 maggio, qualcuno potrebbe aver avuto un deja-vu di quanto successe circa due anni fa, il 21 maggio 2022. Al Franchi si giocava Fiorentina-Juventus e, con il 2-0 che i viola inflissero ai bianconeri, la squadra poté festeggiare il settimo posto e il conseguente approdo in Conference League. A fine partita, però, a rubare l’occhio fu il caloroso applauso e i saluti che Lucas Torreira rivolse a quelli che, a tutti gli effetti, erano ormai i suoi ex tifosi. Una scena simile l’abbiamo avuta, come detto, anche ieri, ma questa volta il protagonista in questione è stato Giacomo Bonaventura.

L’ULTIMA DI JACK AL FRANCHI? - È l’interrogativo che tanti tifosi si sono fatti nel post partita del pareggio contro il Napoli, quando il centrocampista ha rivolto un lungo applauso e una serie di vistosi saluti a tutto lo stadio, in particolar modo ad alcuni sostenitori viola che assiepavano, come di consueto, il parterre di Maratona. A quasi trentacinque anni di età, Bonaventura ha un contratto con la Fiorentina che scadrà il 30 giugno 2024, con un opzione legata alle presenze che non potrà più scattare. Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato come Giuntoli e la Juventus provarono davvero a portarlo a Torino durante il mercato estivo (CLICCA QUI) e chissà che i bianconeri - o un’altra squadra - possano decidere di tornare alla carica per investire su un veterano di sicuro affidamento da affiancare a qualche giovane. Certo è che sembra ormai giunta al capolinea l'esperienza di Jack a Firenze, iniziata quattro anni fa con l'arrivo dal Milan al termine del contratto e che potrebbe terminare nello stesso modo, con un addio a parametro zero tra poco più di un mese.

UNA FINALE DA CONQUISTARE - Come per Vincenzo Italiano, tuttavia, anche per Bonaventura ogni discorso sul futuro è posticipato almeno fino al 30 maggio. Fino a quel momento le energie, fisiche e mentali, saranno tutte catalizzate sull’obiettivo massimo rappresentato dalla sfida di Conference League contro l’Olympiacos. Jack era stato protagonista anche un anno fa a Praga, con il gol al West Ham del momentaneo 1-1, e per questo motivo è facile ipotizzare una grande voglia di riscatto da parte sua. Intanto però, ieri sera, sembra essersi goduto il suo ultimo ballo al Franchi.