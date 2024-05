NARDELLA, Franchi avrebbe fatto la fine del Flaminio

FirenzeViola.it

Intervistato ai taccuini di La Repubblica il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella ha parlato della sue esperienza da Primo Cittadino iniziata dieci anni fa e, tra i vari temi trattati, ha menzionato anche la questione relativa allo stadio Franchi: "Non credo che usare 200 milioni pubblici sullo stadio sia stato un errore perché non buttiamo niente. Commisso voleva rifare il Franchi ma a condizione di demolire le curve. Lo sappiamo tutti. Io stesso avevo firmato una lettera di richiesta al ministero, ma l’autorizzazione non è mai stata data. Di fronte allo stallo abbiamo ottenuto dal governo Draghi fondi pubblici per i beni culturali destinati allo stadio come monumento. Se non fossi stato così testardo il Franchi avrebbe fatto la fine del Flaminio".

Su chi metterà i soldi mancanti: "Si troveranno. E sono certo che dopo le schermaglie elettorali sarà più facile anche con la Fiorentina".