VIDEO FV, Sarri: "Tra due o tre anni smetto" ma intanto si dà al "calcio vero". Sulle voci...

Fonte: dall'inviata a Matassino

Maurizio Sarri questa mattina ha incontrato i cittadini di Matassino, paese diviso tra tre comuni e due province dove l'ex tecnico della Lazio ha passato molti momenti e dove ha ancora tanti amici accorsi al circolo Arci per salutarlo, per sostenere il candidato sindaco del Comune di Figline e Incisa per la coalizione di centro sinistra, Valerio Pianigiani. "A me la politica mi ha deluso da tanto tempo - ha premesso Sarri - oggi siamo qui perché conta la persona. Conosco il percorso di Valerio, e io non mi potevo schierare che con lui". Non a caso l'iniziativa si chiamava semplicemente "Un caffè con Sarri". Il tecnico non ha potuto parlare di calcio ma, alla domanda se dal suo territorio gli hanno chiesto di candidarsi ha risposto di no e che "quando tra due o tre anni smetterò col calcio, aiuterò solo il territorio e le persone che lo meritano". Il tecnico toscano si è dunque dato una scadenza come allenatore e per ora aspetta una chiamata da un club, ma ha archiviato come "caxxate" le voci di mercato su di lui.

Ci pensano tanti club italiani forse, ma le chiamate ci sono state per ora solo dall'estero e chissà che Sarri non decida di fare un'esperienza ancora lontano dall'Italia. In attesa che le società di A disegnino il loro percorso e in base a quello scelgano gli allenatori più adatti, di sicuro per ora non c'è stata la chiamata della Fiorentina, squadra per cui tifa tutta la sua famiglia, nonostante gli ammiccamenti e il favore dei tanti tifosi. Intanto si dà al "calcio vero", come le partite del Figline Under 12 da dove è tornato a casa con il sorriso sulle labbra tanto che la moglie gli ha detto di non averlo visto mai così felice. Chissà che nel suo futuro, quando smetterà tra qualche anno, non ci siano proprio i giovani.