GIOVANILI, In arrivo due baby talenti da Roma

La Fiorentina torna a setacciare il territorio romano alla caccia di talenti per il proprio vivaio. Conclusa una doppia operazione con l'Urbetevere, società tra le più note per la formazione delle nuove leve, dalla quale i viola hanno già attinto in passato (Milani e Bayslach). Arrivano in Toscana il centrocampista Federico Vitolo (16), membro della nazionale dilettanti under 16 conteso da più club professionistici, ed il portiere classe 2007 Francesco Midio. Lo annuncia l'Urbetevere tramite i suoi profili social.