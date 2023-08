SALAH, Nonostante le voci, non si muove dal Liverpool

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Mohamed Salah non si muoverà da Liverpool. Nonostante le voci sempre più insistenti di un interesse di alcuni club arabi nei confronti del fuoriclasse egiziano, non ci saranno sorprese per Jurgen Klopp: l'ex esterno offensivo di Roma e Fiorentina resterà con i Reds anche per questa stagione. Lo ha confermato, attraverso il proprio profilo Twitter, l'agente del calciatore, Ramy Abbas, che ha scritto: "Se avessimo considerato l'idea di lasciare il Liverpool quest'anno, non avremmo rinnovato il contratto l'estate scorsa. Mohamed rimane legato al Liverpool".