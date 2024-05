OLYMPIACOS, L'AEK può vincergli lo scudetto in casa

FirenzeViola.it

Alle 19 l'Olympiacos, avversario della Fiorentina in finale di Conference, scenderà in campo allo stadio "Georgios Karaiskakis" per la gara dei playoff scudetto di Super League con l'AEK. Tra le due squadre c'è grande rivalità e la squadra di Atene stasera può vincere lo scudetto proprio sul campo dell'Olympiacos che il 29 potrebbe voler ricambiare lo sgarbo dello stadio viola in Conference. Tra le fila dell'Aek tra l'altro gioca anche il fratello di Sofyan Amrabat, Nordin, che non parte però tra i titolari. In caso di vittoria dell'AEK e contemporaneo passo falso del Paok Sallonicco, i gialloneri di Atene festeggerebbero nella tana dei nemici

OLYMPIACOS: Tzolakis, Apostolopoulos, Carmo, Chiquinho, El Kaabi, Fortounis, Hezze, Horta, Ntoi, Podence, Rodinei. All. Mendilibar

AEK: Stankovic, Araujo, Callens, Eliasson, Gacinovic, Garcia, Hajsafi, Pineda, Sidibe, Szymanski, Vida. All. Almeyda