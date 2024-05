DRAGOWSKI, Il Panathinaikos vuole abbassare il riscatto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Estate incerta per l'ex portiere viola Bartlomiej Dragowski, ora in prestito al Panathinaikos da gennaio ma di proprietà dello Spezia. Il giocatore spera in una difficile convocazione all'Europeo e aspetta segnali per il futuro, come spiega il quotidiano on line cittadellaspezia.com.

Il Panathinaikos lo tratterrebbe volentieri in Grecia - si legge -ma non alle cifre pattuite con lo Spezia: l’accordo stilato in gennaio offre l’opportunità del riscatto ai greci, che dovrebbero versare allo Spezia tre milioni e mezzo di euro, a cui andrebbero poi aggiunti altri cinquecentomila euro di bonus, troppo per le casse del club di Atene. In Grecia si racconta di una volontà del club di trattare nuovamente con lo Spezia per abbassare la cifra del riscatto, su cui potrebbe anche influire la volontà di Drago, che al Pana sembra essersi ben ambientato.