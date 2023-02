ORLANDO, Scandaloso quello che ha fatto Joe Barone

Ospiti: Orlando:" Barone non può fare una cosa del genere. Alla Fiorentina non ascoltano. Braglia:" La Fiorentina ha una rosa valida. De Ketelaere è solo questione di tempo." Petri:" Sbagliato fare il muro contro muro tra tifosi viola e lo società. Troppa presunzione della Società." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, ha parlato a TMW Radio del momento della Fiorentina: "Scandaloso quello che ha fatto Barone, se un tifoso ti fa un richiamo poteva rispondere in altro modo. Il mercato lo fanno diverse persone alla Fiorentina e stanno sbagliando gli acquisti. Vuol dire che non hai le persone giuste, oppure non ascolti le persone. Credo che più che un problema di scouting è che certe persone credono di essere dei bravi dirigenti e fanno con la testa loro. Ed ecco i risultati. Ora però la Fiorentina ha due grandi chance in Europa, nonostante un'annata così in campionato".

E il tecnico?

"La società ha detto che poteva ambire alla Champions, ma per me non valeva già prima quella posizione. L'errore di Italiano è stato che ha cambiato mille volte la squadra. Lui ha cambiato in continuazione, soprattutto davanti e sugli esterni, non trovando mai la quadra. Rimane poi il fatto che dopo Vlahovic non ha trovato il bomber giusto".