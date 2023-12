CUTRONE, Obiettivi stagionali? Voglio tornare in Serie A

FirenzeViola.it

"È stato un finale tosto, dobbiamo recuperare. L’obiettivo è chiaro: andare in Serie A. Primi, secondi, ai playoff, non importa: basta andarci. Sono ottimista per la solidità che la squadra dimostra ogni volta": così, in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina, oggi al Como, Patrick Cutrone. Con la formazione lariana che ha chiuso il primo giro di boa al terzo posto con 35 punti, ed è ora pronta ad affrontare il girone di ritorno per centrare l'obiettivo dichiarato senza mezzi termini dal giocatore.

Che parla poi del suo personale, con sette gol all'attivo: "Io voglio fare gol sempre. Me ne hanno annullati un po’, ci sta, però sono stati tanti. E devo farne il più possibile. Negli anni non ho giocato con continuità, adesso ce la devo fare. Del resto si può sempre migliorare, mi sento giovane e ho il tempo dalla mia parte: voglio ancora raggiungere grandi obiettivi".