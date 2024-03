BERTONI, Fernandez tipo Arthur. Può sostituirlo in viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Le sue caratteristiche sono simili a quelle di Arthur. È bravo a distribuire il gioco e penso che sia la sua miglior caratteristica. Ha un gioco molto simile a quello del brasiliano e, come profilo, può essere il suo sostituto però avrà bisogno di tempo per capire i meccanismi. È importante anche che abbia una squadra forte intorno, con cui possa crescere in tranquillità e fare esperienza". Daniel Bertoni, grande ex viola, a La Gazzetta dello Sport traccia così il profilo di Ezequiel Fernandez (per saperne di più, clicca qui), gioiello del Boca Juniors cercato dalla Fiorentina per l'anno prossimo.

In che cosa può migliorare in prospettiva?

"È un giocatore che ha qualità, ma che può aumentare in quantità e può crescere anche a livello di continuità. Quest’anno sta giocando meno, soprattutto nell’ultimo periodo, perché credo che abbia avuto qualche problema fisico e le sue presenze sono state più discontinue rispetto alla passata stagione".

Avrebbe bisogno di molto tempo per abituarsi al nostro calcio?

"Sicuramente, è stato necessario per tutti i giocatori. Per me è stata la stessa cosa, anche per Passarella che era un grande campione e perfino per Batistuta. Certo è che fra Firenze e l’Argentina c’è sempre un legame particolare e anche adesso ci sono diversi argentini alla Fiorentina. A me piace Martinez Quarta. Spero che in viola possano avere delle belle soddisfazioni e arrivare a vincere qualcosa".