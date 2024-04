TORREIRA, È ufficiale: rinnova con il Galatasaray

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista viola Lucas Torreira ha rinnovato con il Galatasaray. Con un comunicato ufficiale la squadra turca ha rinnovato il contratto non solo a Torreira, ma anche ad altri giocatori in rosa, come il capitano della squadra Galatasaray Fernando Muslera e Abdülkerim Bardakci, Barış Alper Yilmaz e Kaan Ayhan. Qui sotto il tweet dell'uruguaiano che ha riservato belle parole per il Galatasary.