STANKOVIC (S.STAMPA), Noi sciolti dopo l'1-0. Biraghi...

L’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic, al termine del ko contro la Fiorentina, ha preso la parola presso la sala stampa dello stadio Franchi. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul confronto con la squadra negli spogliatoi: “Dopo partite che finisco in questo modo, ci sono parole che dobbiamo scambiare con squadra e dirigenza. C’è modo e modo di perdere le partite. Sapevo che le difficoltà sarebbero state mille in questa partita ma non mi aspettavo di subire così tanto nel secondo tempo. Abbiamo comunque creato qualcosa nel primo tempo ma dopo l’1-0 nel recupero tutto è cambiato: non c’è stata la reazione e ci siamo sciolti. Questo non mi è piaciuto per nulla: il vero fallimento nello sport è quando smetti di lottare”.

Su Sabiri e il suo futuro: “E’ difficile parlare di lui dopo una gara del genere. Tra meno di due mesi sarà qua e potrete dare voi i giudizi”.

Sull’abbraccio con Biraghi: “E’ un ragazzo che ricordo ancora quando era nella Primavera dell’Inter: gli ho dato consigli da fratello maggiore”.

Sul suo futuro: "Io penso di aver dato tutto me stesso, non ho rimpianti. Se sono in discussione è giusto che se ne parli perché il 5-0 è una mia responsabilità".