NARDELLA, Padovani pronto per la stagione 2024/25

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Presente a Coverciano in occasione di un evento legato a calcio ed arte, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto il punto della situazione sui principali temi di attualità. Ecco le parole raccolte da Firenzeviola.it e RadioFirenzeViola: "La morte di Berlusconi? Ho già espresso un sincero cordoglio per la sua scomparsa. Le opere esposte a Coverciano? Vogliamo confermare definitivamente Firenze come la capitale del calcio azzurro. Ringrazio Gabriele Gravina che ha creduto in questo progetto. Ora sono veramente lontani i giorni in cui si vociferava che la nostra città potesse perdere la Nazionale: Firenze sarà sempre più il cuore dell'Italia. L'incontro con Commisso e l'opzione Padovani? E' stato un incontro molto positivo: ci ha permesso di fare il punto della situazione su tutto e abbiamo trovato un punto di svolta. Il Padovani è una soluzione che a quanto pare piace a tutti: alla società e ai tifosi in primis. Dobbiamo correre con il progetto e la realizzazione, abbiamo già cominciato a definire tutti gli aspetti. Adesso voglio incontrare presto Barone assieme alla società di rugby. La soluzione mi pare in linea con quella di altre realtà, come quella di Cagliari. Abbiamo uno scadenziario molto preciso, specie per le risorse in nostro possesso. Le risorse sono legate a una tempistica precisa. Il Padovani dovrà essere completato in tempo per la stagione 2024/25 e terminare il Franchi per il centenario della Fiorentina nel 2026".