FOTO FV, Partita dell'Assedio: venerdì ex calcianti in campo

Torna l'appuntamento con "la Partita dell'Assedio". Venerdì prossimo tanti ex calcianti torneranno in campo per un evento che si terrà in piazza Santa Croce a Firenze, una gara amichevole di calcio storico che avrà come scopo quello benefico, con i proventi che saranno destinati all'Associazione Tumori Toscana. Durante la presentazione avvenuta stamani al museo del Calcio di Coverciano, Alessandro Augier (in foto sotto), presidente dell'Associazione 50 Minuti, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it dell'evento in programma il prossimo 17 febbraio: "Venerdì si rigoca dopo due anni e per l'ATT ci saranno davvero dei calcianti che hanno fatto la storia, da Gianluca Lapi a Crescioli, passando per tanti altri che non voglio dimenticare. Hanno fatto tante partite in piazza e questa sarà dunque di alto livello e corretta anche se dico sempre che il calcio storico non è canasta.

Il legame con la Fiorentina è forte, avevamo collaborato per le maglie da gioco qualche anno fa, anche se ultimamente c'è stato meno coinvolgimento col comune e con la società. In questo momento però non parliamo di Fiorentina che è triste (ndr: ride)".

L'evento sarà seguito da vicino da Radio FirenzeViola, con pre-gara e diretta dell'incontro con commento da parte dei tanti ospiti che interverrano ai nostri microfoni durante questa giornata all'insegna della beneficenza.