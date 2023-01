CIUFOLI A FV, Domenica mi aspetto una bella partita

Presente a Pitti, in svolgimento a Firenze, Roberto Ciufoli, noto attore, ha parlato così a Firenzeviola.it: "Il teatro è parte di me fin dall'inizio. Da 40 anni ho iniziato e non ho mai saltato una stagione. Mi piacerebbe ripassare da Firenze, alla quale voglio molto bene perché mi ha dimostrato molto calore".

Su Roma-Fiorentina?

"Per un'ora e mezzo l'aria con i miei amici sarà di contrasto, poi torneremo a volerci bene. Non faccio pronostici per scaramanzia, ma mi aspetto una bella partita. Sono due squadre che devono dimostrare ai propri tifosi di esserci e di uscire da questo momento, per entrambe, un po' no. Il pareggio della Roma a Milano ha fatto scalpore per come si è evoluta la partita, soprattutto i minuti nei quali gol sono stati segnati".

Darebbe Belotti alla Fiorentina?

"Belotti potrebbe essere una punta sfruttata anche nella Roma, ma se dovesse continuare a stare in panchina, anche per il bene suo, dovrebbe andare in un'altra squadra. Alla Fiorentina farebbe comodo".