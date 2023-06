BRANCHINI, Sirigu lavora e tifa viola. Il Viola Park...

Fonte: Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

Giovanni Branchini, tra i massimi esponenti dei procuratori italiani, ha parlato a margine dell'incontro organizzato dalla Fiorentina con l'assoagenti rilasciando queste dichiarazioni:

Cosa significa questa iniziativa?

"E' un buon segnale e speriamo che possa essere recepito da chi di dovere. Questi passaggi dovrebbero essere istituzionali. Questo non vuol dire che non apprezziamo l'iniziativa della Fiorentina che ha fatto un gesto gentile e apprezzato. Speriamo che possa far capire a tutti che solo col confronto si possono risolvere le problematiche.

Di cosa avete parlato?

"Argomenti che riguardano la pratica e sul numero dei calciatori cresciuti dal vivaio o calciatori italiani in rosa. Abbiamo parlato di temi caldi che però possono essere risolti solo da chi ha l'autorità per risolverli. Se chi ce l'ha continua a mostrare disinteresse è difficile che si possano cambiare le cose.

Cosa pensa di questo Viola Park?

Qualcosa di sorprendente in quanto ci aspettavamo una cosa bella ma non di questa caratura.

Ci sono centri di questa caratura in giro per l'Europa?

"Io credo che per il calcio non ci sia come questo nel mondo, non solo in Europa".

Come sta vivendo questa fase del recupero Salvatore Sirigu?

"Sta vivendo da tifoso forzato e frustrato per l'infortunio in questa fase della stagione. lavora per recuperare e tifa fiorentina

La Fiorentina cercherà un portiere per la prossima stagione?

"Io credo che la Fiorentina sia soddisfatta di Terracciano. Quando abbiamo firmato con Sirigu, già avevamo espresso un grande apprezzamento per lui perché credo che abbia guadagnato i galloni da titolare e se lo sta meritando.

Per Brozovic si muove qualcosa?

"Ad oggi non c'è niente di reale nel mercato. C'è qualche trattativa con gli svincolati ma c'è veramente poco perché ci sono tanti allenatori che potrebbero cambiare e dunque è veramente presto".