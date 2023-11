ALCIATO A FV, Classifica non un caso: tecnico perfetto

Fonte: Dall'inviato Giacomo Galassi

Il giornalista di Amazon Prime Video Alessandro Alciato presente al Social Football Summit di Roma ha parlato in esclusiva a Firenzeviola del futuro del calcio: "Un buon futuro perché è in buone mani, Romy Gai, chief officer della Fifa che era qui, ci ha raccontato i progetti della Fifa e come sarà il Mondiale maschile e quello femminile, perciò sono fiducioso partendo dal suo intervento e allargandomi agli altri".

Come vede la Fiorentina? "La classifica viola non è un caso, perché in panchina c'è un allenatore perfetto per la squadra, la città e la società. Inoltre il club proietta la squadra nel futuro perché di centri sportivi così nel mondo ne ho visti pochi, forse quello del Tottenham"

Qual è il campione viola che vorresti raccontare? Il presidente Commisso perché poliedrico e vorrei farmi raccontare anche l'imprenditore

La Fiorentina può affrontare con ottimismo il Milan? "La grande vittoria è potersi permettere di essere ottimisti nell'affrontare il Milan anche se non è nel miglior momento. Ma questo ottimismo rappresenta appunto quello che è il campionato della Fiorentina"

Fiorentina Femminile può ambire allo scudetto? "Io vedo la Roma leggermente favorita non solo perché campione in carica e in Champions ma perché al centro di un progetto che tende a portarla sempre più avanti, poi vedo la Juventus davanti che infatti è reduce da un 5-0 all'Inter, ma non credo che la Fiorentina sia tanto distante dalle bianconere"