"SCIARPE AL VENTO": LA FIESOLE CARICA FIRENZE, AD ORA IN 25 MILA

Giovedì sera la Fiorentina sfiderà il Brugge per ipotecare la finale di Conference League. I viola si giocano l'unica possibilità di alzare un trofeo visto che ormai la Coppa Italia è acqua passata. Se i quarti contro il Viktoria Plzen non hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi, questa volta la posta in palio è troppo alta e richiederà la massima collaborazione degli spettatori sugli spalti. Attualmente, come raccolto dalla nostra redazione, sono stati venduti circa 25 mila i biglietti fra sostenitori viola e ospiti (la Fiesole è quasi esaurita).

L'appello della Curva.

La prevendita a tre giorni dalla partita non premette il tutto esaurito ma neppure il deserto, quindi si può essere fiduciosi. La situazione è seria, per questo oggi la Fiesole ha richiamato all'appello la città attraverso un comunicato che invita tutti ad alzare al cielo le sciarpe viola, giovedì sera: "Verranno vendute al costo di 5 euro delle sciarpe in tutti i settori. Aiutateci a rendere l'atmosfera unica: riempiamo lo stadio, partecipate alla coreografia creando uno spettacolo mozzafiato e spingiamo i ragazzi in finale".

Il Franchi un fortino.

È sempre bene ricordare l'incidenza dell'ambiente viola sui risultati della squadra, e allora prendiamo a riferimento il campionato. La Fiorentina, dati alla mano, ha conquistato 31 dei 50 punti attuali proprio in casa: emerge una differenza di 12 punti con le trasferte tutt'altro che trascurabile. "Giovedì dobbiamo fare bene - ha avvisato Italiano - anche perché al ritorno sarà sicuramente una bolgia". Battere sul "tempo" i belgi trasformando l'andata in un inferno (come recita il comunicato della Fiesole) può permettere a Gonzalez e compagni di affrontare il ritorno con più serenità.