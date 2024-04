ITALIANO, Importante reagire subito. Nico capace di tutto

FirenzeViola.it

Intervistato ai micrfoni di DAZN il tecnico viola Vincenzo Italiano ha analizzato così il match di questa sera contro il Sassuolo: "Abbiamo confermato di avere la capacità di riuscire nei momenti negativi a reagire immediatamente e non perdere entusiasmo. Bella prestazione oggi, volevamo i tre punti e sono contento perché reagire dopo una sconfitta così amara non è facile. Siamo contenti".

Quanto è importante tornare a vincere in casa? Arthur è pronto per tornare sui suoi livelli?

"Vincere in casa è importante perché giovedì abbiamo un match importante con il Brugge. Vincere ti aiuta a preparla in maniera diversa, con più autostima. Quindi soddisfazione doppia. Arthur ha avuto qualche problemino a livello fisico ma sta tornando quello di inizio stagione. Quando tocca tanti palloni e vuole esere il centro della manovra è tanta roba. Gioca corto e ora sta iniziando a giocare anche più lungo. Recuperando lui e con Maxime abbiamo due ottimi calciatori in quel ruooo".

Su Nico

"Nico aveva già fatto gol in Conference. Era già tornato a segnare però dal punto di vista della continuità di prestazione doveva migliorare e sicuramente questi 45 minuti sono importanti. Sottil, Nico, è importate che tutti riempiano l'area e segnino. Sono convinto che Nico a questi livelli e con questa condizione mentale può esere capace di tutto".

Obiettivi della Fiorentina con questa classifica?

"La verità è che noi non abbbiamo scelto niente perché sappiamo che appena sbagli qualcosa sei fuori. Giovedì abbiamo il Brugge che è una signora squadra. Se abbassi la guardia ti ritrovi fuori da tutto. Abbiamo lo stesso rullino del girone d'andata e dobbiamo continuare come nel girone d'andata. Giovedì dobbiamo fare bene anche perché al ritorno sarà sicuramente una bolgia".