QUARTA RAGGIUNGE GONZALO, SUPERA MANCINI E RINGRAZIA LUIZ

Il giocatore più in forma di questa Fiorentina è sicuramente Lucas Martinez Quarta. Anche domenica sera nella vittoria contro il Sassuolo il centrale, con la fascia al braccio, ha coordinato la retroguardia viola per poi lasciare la sua firma indelebile sul match con il colpo di testa del 2-0 e la dedica a Barone. Una prestazione maiuscola tant'è che all'uscita ha ricevuto la standing ovation da parte di tutto il Franchi. Lo stesso Vincenzo Italiano si è complimentato nel post partita: "Sono contento del primato dei gol di testa, basti pensare a Quarta che dal punto di vista dei gol sta facendo una stagione straordinaria. Sono soddisfatto veramente".

COME GONZALO E MEGLIO DI MANCINI - Ed è proprio "una stagione straordinaria" per l'ex River, considerando che a fine aprile è già a quota otto reti stagionali, affermandosi come il difensore più prolifico della Serie A e raggiungendo così il connazionale Gonzalo Rodriguez, che segnò otto gol tra campionato ed Europa League nella stagione 2014/15.

GRAZIE LUIZ - E pensare che tutti questi successi viola sono arrivati grazie a... Luiz Felipe. Sì perché durante l'ultimo giorno di mercato estivo Quarta sembrava ormai prossimo al trasferimento in Spagna, per l'esattezza al Betis Siviglia. Il centrale argentino era finito nel mirino del club iberico, il quale però alla fine non ha affondato il colpo a causa della mancata cessione di Luiz Felipe in Arabia (cessione poi arrivata una settimana dopo a calciomercato italiano già chiuso). Adesso quindi la Fiorentina si gode il suo difensore goleador ma, se vuole continuare a vedere le gesta del Chino a Firenze, allora dovrà lavorare al più presto per rinnovare il suo contratto. Anche perché è chiaro che un difensore con questi numeri, e in scadenza a giugno 2025, possa far gola alle big del palcoscenico europeo.