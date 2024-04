LOPEZ PUÒ RESTARE A FIRENZE, DUE CONDIZIONI. E OCCHIO ALLA FRANCIA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questo finale di stagione sarà fondamentale per la Fiorentina al fine di regalare un trofeo alla città di Firenze e, nel caso di alcuni calciatori, sarà fondamentale anche per conquistare la propria conferma in vista della prossima stagione. Tra questi giocatori spicca il nome di Maxime Lopez, arrivato in viola dal Sassuolo l'ultimo giorno di mercato estivo con la formula del prestito oneroso di un milione di euro più un diritto di riscatto fissato a nove.

Il centrocampista francese ha vissuto una stagione piena di alti e bassi collezionando 30 presenze, di cui 15 da titolare, un solo gol e zero assist. Numeri non eccezionali ma, nonostante questo, la permanenza a Firenze il prossimo anno non è ancora del tutto da escludere. La cosa certa, però, è che la società viola non eserciterà il diritto di riscatto ma a giugno potrebbe comunque mettersi a tavolino per discutere con il Sassuolo uno sconto consistente, o altrimenti un rinnovo del prestito ma con cifre di riscatto ben diverse.

Qualora il club neroverde dovesse retrocedere in Serie B, il francese non farebbe chiaramente ritorno in Emilia e, nonostante qualche sondaggio da parte di squadre francesi in Ligue 1, la volontà di Maxime Lopez sarebbe quella di continuare a giocarsi le proprie carte a Firenze, con la speranza dell'arrivo di un nuovo allenatore sulla panchina viola che possa esaltare le sue caratteristiche nel migliore dei modi. Certo è che le prossime sei partite - speriamo sette - saranno fondamentali per convincere la dirigenza gigliata a investire sul classe '97 anche il prossimo anno.