KAYODE PER ORA METTE LA FRECCIA, MA IL RESPONSO È SOLO RIMANDATO

Con Dodo la Fiorentina ha un grande punto fermo sulla fascia destra ma al momento c'è incertezza sul vice. Il predestinato era Niccolò Pierozzi, rientrato dal prestito a Reggio Calabria dove ha giocato titolare per tutta la stagione, facendosi le ossa nel campionato cadetto per un paio di stagioni da protagonista. Italiano era pronto a valutarlo come vice Dodo appunto, ma dopo appena una settimana di lavoro al Viola Park ha dovuto fermarsi per un problema fisico. Nel report la Fiorentina ha parlato di "problematiche addominali" e nelle settimane successive ha comunicato anche del ricovero a Careggi e di un percorso post ricovero che deve seguire il giocatore.

Come già scritto da Firenzeviola il giocatore ne avrà per oltre un mese e questo complica il suo percorso in viola e soprattutto la valutazione che doveva essere fatta in ritiro. Per questo il giocatore potrebbe rientrare nella trattativa con lo Spezia per Nzola. Macia è un estimatore di Pierozzi e lo vorrebbe per il prossimo campionato di B in cui il club ligure vuole subito tornare in A. Certo che lo stesso Spezia sta cercando di capire se l'operazione è fattibile.

Nell'uno e nell'altro caso, come vice Dodo Pierozzi ha forse perso l'attimo e in queste amichevoli sembra aver messo la freccia Michael Kayode. Il giovane classe 2004 è stato uno dei protagonisti dell'Under 19 campione d'Europa agli ordini di mister Bollini che lo ha lanciato anche come ala. Vincenzo Italiano lo vuole valutare meglio, perché le potenzialità su cui lavorare ci sono tutte ma certo, ad un tecnico che punta più sull'esperienza, Kayode dovrà dimostrare di imparare in fretta. Soprattutto perché se dovesse ripetersi, come si spera, l'impegnativa stagione portata avanti su tre fronti, il tempo per allenare ed insegnare ai più giovani è poco. Dovendo fare una sintesi, Kayode è pronto ma non prontissimo per la serie A.

Per questo la risposta del giocatore in queste due amichevoli appena giocate e nelle prossime due sarà importante per la valutazione finale della Fiorentina per la fascia destra. La società è dunque pronta in caso di necessità a tornare sul mercato per dare al tecnico un vice Dodo d'esperienza, magari negli ultimi giorni della campagna estiva.