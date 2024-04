THORSTVEDT, Ieri in gol con i viola e il Bologna lo segue

FirenzeViola.it

Il Sassuolo arranca e vede la serie B ma tanti calciatori neroverdi nella prossima stagione continueranno il loro percorso altrove, magari in serie A. Il centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt si è distinto come uno dei pochi a emergere nella difficile stagione del Sassuolo, dimostrando il suo valore con sei reti in campionato (una proprio ieri sera contro la Fiorentina).

Acquistato dal Genk per circa 10 milioni di euro grazie alla clausola rescissoria, il classe '99 potrebbe diventare un pezzo pregiato sul mercato estivo, specialmente in caso di retrocessione in Serie B. Stando a quanto riferito da TuttoMercatoWeb, il Bologna sembra interessato al giocatore, che potrebbe rappresentare una valida alternativa all'infortunato Ferguson.