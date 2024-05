FIO-NAP, Arbitra Marchetti. Al Var Valeri con Paganessi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 37^ giornata di Serie A. Ad arbitrare la sfida Fiorentina-Napoli, in programma al Franchi domani sera, sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia. Ad assisterlo in sala Var ci sarà Valeri coadiuvato da Paganessi.

Ecco la sestina completa.

FIORENTINA-NAPOLI (Venerdì 17/5, ore 20.45)

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: VECCHI – ROCCA

IV uomo: MASSIMI

Var: VALERI

A.Var: PAGANESSI