FIORINI A RFV, Aquilani mi ha aperto la mente

Mattia Fiorini, ex primavera viola attualmente in forza alla Recanatese, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Viola Amore Mio parlando della sua stagione e di Mister Aquilani.



Con la sua squadra è in corsa nei play-out di Serie C. Come è stata la sua stagione finora?

"Una stagione particolare, sono stato a Foggia fino a gennaio e la piazza era molto calda. Le cose non sono andate benissimo e quindi ho scelto Recanati per trovare più minuti. Veniamo da una vittoria per 1-0 all'andata e ora dobbiamo fare il ritorno per salvarci.

Questa è la sua seconda stagione in Serie C. Le è servita l'esperienza a Fiorenzuola?

Ormai sono a circa 80 presenze nella categoria e il livello è cresciuto molto. Passare da Fiorenzuola a Foggia è stato uno step ulteriore per la mia crescita, perché a livello ambientale era completamente diversa. Le differenze tra i tre gironi è che nel C ci sono delle tifoserie calde. A Taranto e con il Brindisi in casa c'erano 12mila persone. Nel girone A e B il livello è più tecnico.

Lei è ancora in prestito dalla Fiorentina. Della prima squadra cosa ne pensa?

"Quando posso la seguo sempre, in campionato non hanno fatto benissimo ma la finale di Conference è un gran traguardo come la semifinale di Coppa Italia. La squadra è forte e spero vinca ad Atene".

Su Aquilani:

"Ha avuto qualche difficoltà come molti al primo anno di una nuova avventura, ha fatto vedere il suo gioco non ai livelli di primavera. Ma per quel tipo di calcio ci vuole tempo e fiducia. Non sono andati mai in zona play-out e quindi penso abbia fatto molto bene. Con Aquilani mi sono trovato benissimo perché abbiamo lo stesso pensiero calcistico, con lui mi sono divertito molto. Mi ha cambiato ruolo che mi è tornato utile anche in alcune partite al Foggia. A lui devo tanto perché mi ha fatto aprire la mente, vedo il calcio in maniera diversa e quindi gli auguro il meglio. Secondo me può anche arrivare al posto di Italiano".



