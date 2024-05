EUROPEO, Le possibili scelte: Bonaventura al ballottaggio

FirenzeViola.it

Luciano Spalletti prepara la lista convocati in vista dell'Europeo. La Gazzetta dello Sport prova a fare la conta a partire dalla difesa. Il reparto è praticamente completato. Con tanto di debuttante. Magari formalmente Spalletti lo inserisce ancora in quel famoso 20 per cento, ma Riccardo Calafiori con ogni probabilità farà parte della spedizione europea, si legge sulla rosa. Dovrebbe essere quindi escluso Biraghi, che davanti in questo momento sembra avere sia Cambiaso, l'utile multiuso che si è imposto nella Juve. E poi c'è Bellanova: gli sono bastati 45' di scorribande negli Usa per convincere il c.t.

A centrocampo i senatori ci sono tutti: Jorginho, Barella, Locatelli, Cristante, Pellegrini, Frattesi. Il settimo biglietto per l'Europeo se lo giocano Bonaventura, El Shaarawy e, un po' più indietro, Folorunsho. Resta l'attacco, dove Belotti non viene citato dal quotidiano.