CECCONI A RFV, Arthur bravo con il pallone, ma ha limiti fisici e atletici

FirenzeViola.it

Luca Cecconi, ex attaccante viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio. Queste le sue parole:

Castrovilli rischia di lasciare rimpianti a Firenze visto che andrà via a 0

"C'è poco da fare, sono scelte del giocatore, di chi lo assiste e della società. Non conosco particolari, ma ci possono essere diverse motivazioni dietro il non rinnovo. Nel momento migliore mi piaceva molto come giocatore, una bella mezzala che non abbiamo tra gli italiani."

Su Arthur, vale la pena investire 20 milioni?

"Sulle cifre non è facile stabilire quelle giuste. Per esempio De Ligt a 90 milioni dalla Juve è una follia per me. Il giocatore ha un limite fisico e atletico, ha un'abilità tecnica e gestione del pallone sullo stretto. Nel calcio di oggi è difficile non avere una componente fisico atletica importante".

Il 29 aprile 1985 se lo ricorda bene?

"Vincemmo a Torino in un momento difficile contro una Juventus davvero forte. Perdevamo 1-0 dopo pochi minuti, poi a fine primo tempo pareggiai e fu il mio primo gol in Serie A. Dopo Passarella nel secondo tempo fece il gol vittoria".



ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST