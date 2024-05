MANDAS, Può lasciare la Lazio: su di lui anche la Viola

FirenzeViola.it

Christos Mandas, portiere emerso sotto la guida di Tudor alla Lazio a causa dell'assenza di Provedel, ha del mercato. Come riporta Il Messaggero, su di lui ci sono il Monza (che con la Lazio ha in ballo l'affare Colpani) e la Fiorentina (interessata al portiere greco e che potrebbe mettere Barak sul piatto come contropartita tecnica). La compagine laziale non vorrebbe cederlo, se non in prestito, fermo restando la permanenza di Provedel a Formello. Tutti però hanno un prezzo: la valutazione è schizzata a 25-30 milioni e, se qualcuno li offrisse, farebbero molto comodo.