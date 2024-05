CONFERENCE, Oggi al via la seconda fase di vendita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Partita da oggi alle ore 11:00 la seconda fase di vendita per i biglietti della finale di Conference League. Questa fase è riservata a coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento versione "Easy". La vendita finirà il 21/05 alle ore 17:00. Per acquistare il biglietto:" Gli abbonati EASY potranno richiedere il codice inserendo la propria tessera InViola insieme alla data di nascita (es. 061500000000-ggmmaaaa). Il codice richiesto sarà valido fino a fine vendita e permetterà di acquistare esclusivamente un solo biglietto per il settore per cui è valido e fino ad esaurimento posti".

