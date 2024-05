MASINI A RFV, Scriverei una canzone su Nzola

FirenzeViola.it

Marco Masini, cantante e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro parlando del finale di stagione della Fiorentina.

Come si sente per la finale di Conference?

"Ad Atene non posso andare perché sto lavorando per il mio nuovo album, ma la partita la vedrò lo stesso alla televisione. Ho fiducia perché questa squadra vuole vincere, poi se gli avversari saranno più forti la vinceranno loro".

Tra i giocatori della Fiorentina, c'è qualcuno che potrebbe suggerirle una canzone?

"Le canzoni nascono dalle storie che ti raccontano. Sicuramente la storia di Nzola è quella più curiosa, va al di là del calcio, parte da uno stato d'animo".

Come sta vivendo questo ciclo Italiano che, con molta probabilità, finirà quest'anno?

"La vivo con consapevolezza. Se Italiano vuole altre strade credo sia giusto che lo faccia, prendo atto di una decisione di un allenatore che ha fatto molto bene a Firenze. Non so perché non piaccia a tanti, probabilmente per la sua filosofia di gioco molto intraprendente e aggressiva. Per fare il suo tipo di gioco devi avere più qualità possibile. Se Italiano va in una squadra con i giocatori forti e che vuole lui, sono sicuro che farà molto bene".



