NZOLA, DOPO GLI APPLAUSI LA PANCHINA. COL NAPOLI TORNA IL GALLO

Vincenzo Italiano è stato abbastanza chiaro nel post-partita di lunedì: "Le condizioni di Belotti non mi preoccupano, è recuperabile per venerdì". Col Napoli si ripartirà quindi da lui, da Andrea Belotti, in un match che arriva a dieci giorni dalla finale di Atene ma che vale comunque come una finale. Perché Fiorentina-Napoli e diventata uno spareggio per l' ultimo posto utile per 1' Europa che verrà. E Italiano, pur avendo ammesso di puntare a una rotazione piuttosto ampia nell'ultima gara casalinga della stagione, non potrà fare a meno del Gallo.

Il breve interregno di M'bala Nzola, protagonista in positivo nel finale di Brugge e comparsa ingrigita nei settanta minuti col Monza (conclusi con l'incoraggiamento dei ventimila del Franchi nonostante una gara insufficiente), e destinato a terminare, con la possibilità che l'angolano possa essere rispolverato per l'ultimo match di campionato col Cagliari. La gara in terra sarda si affaccerà sul viaggio in Grecia ed e per questo che sarà solo li, alla 38esima di Serie A, che Italiano concederà riposo ai suoi fedelissimi.

Tra di loro c’è Andrea Belotti: due soli gol in maglia viola, un unico centro in campionato che risale a tre mesi fa. Un rendimento sottoporta da zero assoluto o poco ci manca, condito pen con un lavoro di raccordo che e comunque mancato lunedì sera. Per questo, nonostante qualche tifoso in città sibilasse la possibilità che Italiano fosse ancora indeciso su chi schierare titolare it 29 maggio con l'Olympiacos, nella testa del tecnico viola il ballottaggio non c'è mai stato. Belotti e altri dieci. Probabilmente sara cosi col Napoli, di sicuro lo sarà ad Atene. Il Gallo, it centravanti senza reti, rimane una pedina imprescindibile per questa Fiorentina.