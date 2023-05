SOTTIL, Da mercoledì penseremo ai Viola. Beto e Success...

FirenzeViola.it

Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese (prossimo avversario della Fiorentina in campionato), ha commentato in conferenza stampa il risultato maturato contro la Sampdoria.

Che prospettive ora?

"Con l'ambizione di avere dodici punti ancora a disposizione, quattro partite difficili, ma sappiamo che anche stasera non era scontato, in Serie A non c'è nulla di scontato, faccio i complimenti ai ragazzi, hanno dato dimostrazione di mentalità, l'hanno gestita bene, ci arriviamo di slancio, entusiasmo, peccato non essere al completo, sarebbe stato stuzzicante arrivare a pieno slancio per queste partite finali. Sono comunque straordinari, un grande gruppo, che dimostra senso di appartenenza. Ora ci riposiamo per un giorno, strameritato, adesso prepareremo la trasferta di Firenze".

Success e Beto?

"Stiamo cercando di riaverli per le ultime partite, ma il quando non lo so dire".