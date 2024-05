QUI VERONA, I convocati di Baroni: è out solo Cabal

NOTIZIE DI FV BRUGGE, TRASFERTA TOSTA IN CAMPIONATO PRIMA DEI VIOLA Un'ora e mezza esatta prima del fischio d'inizio della partita tra Verona e Fiorentina di domani pomeriggio, il Club Brugge, avversario dei viola in Conference League, sarà impegnato in un importante match di campionato In Belgio, i nerazzurri... Un'ora e mezza esatta prima del fischio d'inizio della partita tra Verona e Fiorentina di domani pomeriggio, il Club Brugge, avversario dei viola in Conference League, sarà impegnato in un importante match di campionato In Belgio, i nerazzurri... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi