QUI MILAN, Dubbi in difesa: Florenzi come vice-Theo

A tre giorni da Fiorentina-Milan, qualche aggiornamento lato rossoneri. In casa Milan la vera e propria preparazione per il match in programma sabato sera al Franchi inizierà domani, visto che nella giornata di oggi arriveranno gli ultimi calciatori impiegati con le nazionali. Per la trasferta di Firenze Stefano Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez squalificato: secondo MilanNews, per rimpiazzare l'esterno francese c'è solo un'opzione, quella di spostare Florenzi a sinistra, con Calabria sulla corsia destra. In mezzo alla difesa invece due maglie per tre: Tomori più uno tra Gabbia e Thiaw.