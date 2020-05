PRES. LECCE, Giochiamo per evitare disastri

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ANCHE IL TORINO È INTERESSATO A RANIERI MA... Durante il mercato di gennaio Luca Ranieri, dopo sei mesi discreti in maglia viola, ha deciso di lasciare Firenze per cercare di ritagliarsi più spazio in Serie B, all’Ascoli. Purtroppo, però, all’esordio con la formazione marchigiana, il classe... Durante il mercato di gennaio Luca Ranieri, dopo sei mesi discreti in maglia viola, ha deciso di lasciare Firenze per cercare di ritagliarsi più spazio in Serie B, all’Ascoli. Purtroppo, però, all’esordio con la formazione marchigiana, il classe... NOTIZIE DI FV CORONAVIRUS, NON SOLO SERIE A: TUTTE LE ULTIME Aggiorniamo quotidianamente sulle notizie extra Serie A, che vedono tutti i campionati europei dover affrontare la questione coronavirus. SPAGNA - Ripartono gli allenamenti in Spagna. Con un comunicato, la Liga ha reso noto che questa settimana i club di prima e... Aggiorniamo quotidianamente sulle notizie extra Serie A, che vedono tutti i campionati europei dover affrontare la questione coronavirus. SPAGNA - Ripartono gli allenamenti in Spagna. Con un comunicato, la Liga ha reso noto che questa settimana i club di prima e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 maggio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi