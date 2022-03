PELLEGRINI, Franchi poteva condizionare. Viola...

Luca Pellegrini, terzino della Juventus, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina ha parlato ai microfoni di Juventus Tv: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, è stata una partita complicata e lo sapevamo, ma abbiamo portato a casa la vittoria che era quello che volevamo. Sono partiti fortissimo, senza sottovalutarci, poi hanno fatto fatica a tenere quel ritmo e noi siamo stati bravi a essere solidi e compatti e alla fine abbiamo trovato il modo di risolvere la partita. Non era facile perché la Fiorentina di Italiano gioca molto bene e in più c'era questo pubblico contro che poteva condizionare.

A cosa è dovuta la sua crescita?

"Ho sempre creduto di poter essere importante per questa squadra, anche se era difficile perché il gruppo è forte. Vengo da due gare piene dopo mesi di difficoltà in cui non riuscivo a giocare con continuità per vari problemi".

Cosa ne pensa del gruppo Juventus?

"Stiamo riuscendo a mettere la squadra davanti al singolo, cosa che all'inizio non ci riusciva. Abbiamo lavorato su questo da inizio anno e ora stiamo raccogliendo i frutti".