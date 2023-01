LAZIO, Immobile esce dopo 15' per infortunio. Coi Viola...

Si è da poco concluso il primo tempo tra Lazio e Sassuolo, con la squadra di Sarri in vantaggio 1-0 ed è durata solo un quarto d'ora la partita di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio è uscito per via di un problema al flessore nel match contro i neroverdi. Il numero 17 verrà valutato nelle prossime ore e sarà da capire anche di che tipo di infortunio si tratta in vista della sfida contro la Fiorentina in programma tra due settimane. Se dovesse esserci una lesione l'attaccante della nazionale sarebbe a forte rischio.