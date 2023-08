FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, Ruslan Malinovskyi è a un passo dal trasferimento al Genoa. Il club rossoblù ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia per un prestito con diritto di riscatto del centrocampista ucraino che, otto mesi dopo il suo trasferimento in Francia, torna in Italia per ripartire da una neopromossa.