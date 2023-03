CREMONESE, Presentate le iniziative del 120° anno

E' stato presentato questa mattina, nel corso di un appuntamento con la stampa che si è tenuto allo stadio “Giovanni Zini”, il programma delle iniziative organizzate per il 120° anniversario di fondazione della Cremonese, come riporta Tuttomercatoweb.

Un prestigioso traguardo storico per l’Unione Sportiva Cremonese – società nata il 24 marzo 1903 nell’allora Osteria La Varesina, locale che sorgeva in piazza Sant’Angelo -, traguardo che fa della società grigiorossa una delle più antiche tra le 20 impegnate nell’edizione 2022/23 del campionato di Serie A.

Teatro delle iniziative sarà lo Zini, la “casa” dei grigiorossi fin dal lontano 1919 che oggi, dopo i consistenti interventi strutturali degli ultimi anni, si presenta al pubblico e ai visitatori come uno stadio che coniuga al fascino del passato un aspetto moderno e confortevole. Dal 24 marzo (ricorrenza della fondazione) al 27 marzo (data della conquista del trofeo Anglo Italiano nello stadio di Wembley, di cui ricorre il trentennale), lo Zini si trasformerà in uno suggestivo spazio espositivo all’interno del quale i visitatori potranno immergersi nella storia e vivere le esperienze del presente attraverso il walk about che li porterà a scoprire anche gli angoli solitamente inaccessibili al pubblico durante gli incontri della Cremonese. Nell’occasione saranno esposti i principali trofei conquistati dai grigiorossi nel corso degli anni, le maglie indossate nel tempo da calciatori entrati nella storia del club e sarà proiettato un video emozionale dove ad emergere è la passione e il senso di appartenenza per i nostri colori raccontati direttamente dalle voci dei tifosi e dei protagonisti del passato.