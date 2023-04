CREMONESE, Ciofani il pericolo numero uno

FirenzeViola.it

A poche ore da Cremonese-Fiorentina, CalcioCremonese fa il punto sull'attacco dei grigiorossi: la squadra di Ballardini, nonostante l'ultima posizione in classifica, non è da sottovalutare. Per i lombardi sarà la partita più importante della stagione, bisognerà stare attenti a Daniel Ciofani e compagni. Lo stesso Ciofani che malgrado la sua età (37 anni) è il giocatore più in forma della Cremonese e ha segnato anche la scorsa giornata contro l'Atalanta. L'attaccante italiano è salito a quota 6 gol superando il compagno di reparto Okereke, fermo ai box dopo l'infortunio, ma che sta facendo di tutto per recuperare per la gara contro i viola. La Cremonese punterà quindi tutto sui suoi due attaccanti per impensierire la squadra di Italiano.