BARONI, Oggi persa occasione di fare punti: incredibile

L'allenatore dell'Hellas Verona Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita. Queste le sue parole: "C'è dispiacere oggi. Avevamo un'occasione per fare punti, soprattutto per il primo tempo espresso, potevamo finire in doppio vantaggio. Dobbiamo rimanere attaccati alla prestazione. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, abbiamo tirato 16 volte, in queste partite mi piacerebbe andare in vantaggio. Ora dobbiamo mettere questo approccio nelle prossime partite. Siamo in crescita, anche il nuovo sistema di gioco ci ha dato più compattezza.

E' incredibile come oggi non siamo riusciti a metterla dentro. Ora ci dobbiamo ricaricare attraverso la prestazione e va preparata la prossima gara. Alla lunga con prestazioni così torneremo a vincere. I presupposti per farlo ci sono tutti. Dal punto di vista mentale la squadra si è un po' liberata. La Fiorentina fa un calcio che se ti abbassi ti mette in difficoltà. Avevamo la gara sotto controllo contro un avversario forte, dovevamo andare in vantaggio".