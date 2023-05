ADL, Con i viola vinto senza che ce ne fosse bisogno

FirenzeViola.it

La preparazione estiva della SSC Napoli inizierà anche quest'anno a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, ai piedi delle Dolomiti. L’appuntamento è stato ufficialmente presentato alla stampa quest'oggi presso il Konami Training Center a Castel Volturno. Il Presidente SSC Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato così della vittoria dello Scudetto: "Già per l'Udinese mi è venuta l'idea di festeggiare e 54mila c'erano ed è stato meraviglioso. Uno non vuole stare per forza al centro dell'attenzione a tutti i costi, avrei potuto collegarmi dallo spogliatoio e fargli i complimenti in diretta, ma è un momento loro ed era giusto farlo godere a loro e l'allenatore. C'è stata la celebrazione con la Fiorentina, vincendo anche senza averne bisogno, ed abbiamo fatto una manifestazione che mi ha portato i complimenti persino dall'estero e mi sto spaccando per fare la cerimonia della consegna del trofeo il 4. Leggo tante cose, è sempre stato il 4, alle ore 19, finita la partita poi verranno montati i palchi e credo, credo, uno da 520 metri e metterò comunque una decina di schermi più grandi di quelli dell'altra volta. Poi ho chiamato Fiorello, che mi chiede sempre di andare da lui, e gli ho chiesto di montare la sua struttura al Maradona per andare in diretta dalla centralità del mondo che è Napoli. Magari si va avanti anche dopo mezzanotte... probabilmente mi dirà di no".