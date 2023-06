ZANIOLO, Clausola, stipendio e la Juve avanti

FirenzeViola.it

Sempre restando in tema Nicolò Zaniolo, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport approfondisce la situazione dell'ex Roma. L'attuale giocatore del Galatasaray ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, ma il fatto che il club turco voglia acquistare dalla Juventus McKennie porta i bianconeri, per il momento, in vantaggio. Se quest'ultimo trasferimento dovesse andare in porto, rispetto alla Fiorentina, la Juventus avrebbe la possibilità di ammorbidire i rapporti. Inoltre, Zaniolo guadagna 3,5 milioni a stagione e al club bianconero, spiega il quotidiano, non chiederebbe la luna: il suo acquisto così non inciderebbe più di tanto sul monte ingaggi.